Gewalttat in Düsseldorf Nach Messerstecherei in U79 – Minderjährige vor Gericht

Offenbar sah die Gruppe in einem vorderen Wagen einen 18-Jährigen, mit dem sie zuvor schon einmal Streit hatten, und entschieden, an der nächsten Haltestelle in diesen Waggon zu wechseln, um die Konfrontation zu suchen. Es kam zum Streit zwischen den Beteiligten, der gewalttätig wurde. Dabei soll der heute 19-jährige Angeklagte den Kontrahenten an den Handgelenken festgehalten und den 17-Jährigen aufgefordert haben, mit einem Messer zuzustechen. Er stach daraufhin gezielt in den Bauch des 18-Jährigen, so die Staatsanwaltschaft.