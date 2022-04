Nach Messerattacke in Düsseldorf : Polizei prüft Verbindung zu Vorfällen in der Altstadt

An dieser Haltestelle wurde der 18-Jährige vom Notarzt versorgt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Das 18-jährige Opfer der Messerattacke in Düsseldorf-Lohausen ist außer Lebensgefahr. Ob die am Streit beteiligten Gruppen bereits bei Randale in der Altstadt auffällig geworden sind, überprüfen die Fahnder jetzt.