Messerangriff in Düsseldorf : Pizzabote rettet 20-Jährigen mit Stichverletzungen

Düsseldorf Ein 20-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonntag mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Er schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr – ein Pizzabote half dem hilflosen Mann. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Erneut wurde am Wochenende in Düsseldorf ein junger Mann mit einer Stichwaffe verletzt – die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Umstände des Vorfalls sind aber noch unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann wurde in der Nacht zuvor in Derendorf aufgefunden.