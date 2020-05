Messe : Messeparkplatz wird Lager für Neuwagen

Düsseldorf Im Autoterminal in Neuss stauen sich die Autos. Deshalb hat der Logistiker nun eine Fläche für 4000 Pkw an der Messe angemietet. Die ersten 1000 Fahrzeuge eines Herstellers sind schon da.

Wie viel Miete die Messe einnimmt, sagt sie nicht. Die krisenbedingten Verluste aufgrund abgesagter und verschobener Veranstaltungen in Höhe eines oberen zweistelligen Millionenbetrags werden sie jedoch sicher nicht annähernd ausgleichen können.

Die Not der Autologistik-Unternehmen wiederum ist eine Folge des unterbrochenen Warenverkehrs während des Lockdowns und ausgeschöpfter Lagerkapazitäten bei. Wie Nissan-Sprecherin Hajar Kayali erklärt, sei der Platz im konkreten Düsseldorfer Fall im Autoterminal Neuss (ATN) zu knapp geworden. Hier werden die Neuwagen von Nissan und auch anderer Marken zum Beispiel über den Rhein angeliefert, vor allem Gebrauchtwagen auch über die Straße. Da sie aber nicht an die Händler ausgeliefert werden konnten, kam es zum Stau. Deshalb habe ATN nun bis Ende August Flächen an der Messe gemietet, wie Kayali sagt. Bislang seien dort bereits 1000 Fahrzeuge von Nissan untergebracht worden.