Messe Düsseldorf : Mobilität per Joystick und App

Der Elektrorollstuhl Scewo Bro fährt teilautonom auf zwei Rädern und kann auch Treppen steigen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Bei der Pflegemesse „Rehacare“ stehen diesmal elektronische Mobilitätskonzepte für ältere oder behinderte Menschen im Mittelpunkt. Zudem geht es um moderne Hilfen für den Arbeitsalltag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Trinks

Konzepte für E-Mobilität sind nicht nur im Städtealltag ein Thema. Während elektronische Fortbewegungsmittel dort teils kontrovers diskutiert werden, stellen sie für viele Menschen mit einer Gehbehinderung ein unersetzliches Hilfsmittel im Alltag dar. Teilweise autonomes Fahren oder Treppenstufen bewältigen – auf der gestern in Düsseldorf gestarteten Pflegemesse Rehacare zeigte sich, dass E-Mobilität die Möglichkeiten von Rollstühlen durch E-Mobilität erweitert. Auch die Inklusion im Arbeitsalltag soll durch innovative Hilfsmittel leichter gestaltet werden. Insgesamt 751 Aussteller aus 43 Ländern sind noch bis zum 21. September auf der Messe vertreten. Diese wendet sich an Fachbesucher, beispielsweise aus Pflegeeinrichtungen und Kliniken.

Begonnen hat bei den Schweizer Herstellern des „Scewo Bro“ 2014 alles noch mit einem Studentenprojekt. Mitte 2020 soll der spezielle Elektrorollstuhl nun in Deutschland auf den Markt kommen. „Es ist der erste Elektrorollstuhl auf zwei Rädern, der sich mit einem Joystick steuern lässt“, erklärt Mitgründer Thomas Gemperle. Das futuristische Design täuscht nicht, denn der Rollstuhl ist vollgepackt mit Sensoren und zwei speziellen Raupen-Schienen unter den Rädern. Diese halten den Rollstuhl in gerader Fahrtrichtung und ermöglichen es dem Nutzer, sowohl Treppen rückwärts zu erklimmen, als auch die Höhe oder Tiefe des Rollstuhls individuell einzustellen. Zusätzlich zum Joystick erfolgt die Bedienung da per App, die auch bald das alleinige Steuern des Gefährts ermöglichen soll. Die Technologie hat ihren Preis: Bis zu 30.000 Euro wird das Gerät kosten.

Info Messe läuft noch bis Samstag Messe Bei der Rehacare (noch bis 21. September) sind rund 700 Aussteller aus 40 Ländern dabei und zeigen ihre Innovationen. Lauf Mit einem Partnerlauf beim Halbmarathon auf der Kö hat die Rehacare ein Zeichen für Inklusion gesetzt.

Wer nicht auf einen Elektrorollstuhl angewiesen ist und eine kostengünstigere Alternative sucht, für den kommen leichte Zuggeräte infrage. Die Firma Triride stellt solche Maschinen mit zwischen 25 und 100 Kilometer liegenden Reichweiten her. Das System ist an die allermeisten Rollstühle mit wenigen Handgriffen montierbar und wieder abnehmbar, sodass er sich beispielweise als Reisebegleiter für längere Strecken eignet.

Zudem arbeiten immer mehr Hersteller daran, Menschen mit Behinderung zu helfen, dass sie ohne Einschränkung ihrer Arbeit nachgehen können. Mattäus Drory entwickelte mit „TiPY“ ein spezielles Keyboard, das Maus und Tastatur mit einer Hand bedienbar macht. Im Dezember bringt der Österreicher die Tastatur auf den Markt. Sie ist so konzipiert, dass besonders Tastenkombinationen für Links- und Rechtshänder bequem mit einer Hand zu erreichen sind.

Dass Peter Lammer sein „Standing Ovations“-Schienensystem entwickelte, geschah aus einer Not heraus. Der gelernte Koch war nach einem Motorradunfall schwerstbehindert, konnte seine Beine kaum noch belasten. Eine Weiterführung seiner Tätigkeit schien unmöglich. „Die Gefahr bestand, mitsamt meiner vier Kinder in die Armut abzurutschen“, sagt Lammer. Stattdessen entwickelte er mit seinem Freund Bernhard Tichy ein System aus Schienen und Seilen, welches ihm stehendes Arbeiten in der Küche wieder ermöglichte. Inzwischen hat der Gastronom sogar wieder ein Restaurant eröffnet. Die C-förmigen Sitzhebevorrichtung ermöglicht es dem Nutzer, sich auf vier Metern Länge und Breite individuell zu bewegen und schwere Gewichte ohne Belastung der Beine zu transportieren. Somit könnte es auch in der medizinischen Rehabilitation zum Einsatz kommen.

Roboterarm Bateo erlaubt es Menschen mit hoher Querschnittslähmung, selbständig zu greifen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Gastronom Peter Lammer (l.) präsentiert mit Bernhard Tichy die Steh- und Bewegungshilfe „Standing Ovation“. . Foto: dpa/Marcel Kusch