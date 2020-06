Messe Düsseldorf : Messe: Beauty und Top Hair nun doch abgesagt

Düsseldorf Erst waren die Messen nur verschoben worden. Aber auch der Termin im September lässt sich nicht halten, da immer noch zu viele Einschränkungen bestehen. Ein neuer Termin ist allerdings schon gefunden.

Zwar sind Fachmessen mittlerweile in NRW wieder zugelassen, allerdings sagt Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH: „Durch die zusätzlichen Auflagen im Kosmetikbereich können unsere beiden Lifestyle-Messen zum momentanen Zeitpunkt nicht wie gewohnt durchgeführt werden.“ So gehört normalerweise etwa ein Show-, Workshop- und Kongressprogramm zur Veranstaltung. Außerdem sind direkte Behandlungen und Vorführungen am Menschen ein wichtiger Teil davon. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber sie ist leider alternativlos“, so Dornscheidt.