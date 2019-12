Entscheidung in Düsseldorf : Wolfram Diener wird neuer Messe-Chef

Düsseldorf Seit 2004 führt Werner Dornscheidt die Messe Düsseldorf. Jetzt ist sein Nachfolger gefunden. Er kommt aus dem eigenen Haus.

Wolfram Diener heißt der neue Messe-Chef in Düsseldorf. Das hat der Aufsichtsrat der Messegesellschaft am Mittwochmittag einstimmig beschlossen.

Von dort wechselte er in die Geschäftsführung des Shanghai New International Expo Centre, eines der weltweit größten Messezentren, an dessen chinesisch-deutschem Joint Venture auch die Messe Düsseldorf beteiligt ist. Bevor Diener in die NRW-Landeshauptstadt wechselte, war er sieben Jahre Geschäftsführer der UBM Asia Ltd. in Hongkong. Dort war er für das China-Geschäft sowie einige internationale Messeformate verantwortlich.