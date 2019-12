Mehr als Messen in Düsseldorf : Von TV-Spektakeln und Manga-Conventions

Die „Helene Fischer Show“ ist in der Messehalle 6 aufgezeichnet worden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf dem Messe-Gelände und im Congress Center gibt es nicht nur Messen und Ärztekongresse. Die Halle 6 war schon öfter Heimat von TV-Übertragungen – und in der Stadthalle tummelten sich Manga- und Animefans.

Von Nicole Lange

Es war eine Promi-Dichte, wie sie selbst das glamourerprobte Düsseldorf selten gesehen hatte. Sängerin Céline Dion war damals da, Schauspielerin Salma Hayek, Rapper Cro, aber auch die inzwischen aufgelöste Boyband One Direction, die Kreisch-Arien am roten Teppich auslöste. Die Bambi-Verleihung 2012 verwandelte die Stadthalle an der Messe für einen Abend in das Herz der deutschen Unterhaltungswelt, Blitzlichtgewitter und Autogrammjäger inklusive.

Nicht immer sehen so viele Fernsehzuschauer wie damals, was in und um die Messe passiert. Doch jedes Jahr finden sich im Kalender bunte Events weit jenseits von Fachmessen und -kongressen. Düsseldorf Congress (DC), eine Tochtergesellschaft von Messe und Stadt, vermarktet das Gelände zusammen mit der Arena und dem Congress-Center. Zusammen sind das mehr als 330.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche; eines der größten Eventcenter der Welt. Platz also für die unterschiedlichsten Ereignisse: „Ich glaube fest, dass wir mit unserer Bandbreite ein Spiegel der Gesellschaft sind“, sagt die DC-Geschäftsführerin Maria Kofidou.

Info Düsseldorf Congress in Zahlen Düsseldorf Congress Stadt und Messe halten je 50 Prozent des Unternehmens, das rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. Zahlen Der Umsatz betrug 2017 rund 45,6 Millionen Euro. In dem Jahr wurden rund 3500 Veranstaltungen mit mehr als 2,5 Millionen Besuchern realisiert.

Das belegt ein Blick auf die Auswahl: In Messehalle 6 etwa zeichnete Helene Fischer dieses Jahr wieder ihre Weihnachtsshow auf, die am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt wird. Im Juni hatte an gleicher Stelle noch die Tischtennis-WM stattgefunden. In den Hallen 8a und b feierten Electrofans beim Festival connect, und zur Manga- und Anime-Convention Dokomi in der Stadthalle kamen im Juni 55.000 Fans japanischer Comics und Animationsfilme, viele von ihnen verkleidet. Gleich das komplette Messegelände wurde für den Internationalen Jugendtag der Neuapostolischen Kirche mit 35.000 Besuchern belegt. All das wird sorgsam in die freien Stellen des ohnehin vollen Messekalenders der Stadt gepackt.

Düsseldorf Congress, erklärt Kofidou, versteht sich als „Content- und Community-Hub“ und als Lösungsanbieter für die Organisation, Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungen: „Wir wollen eine Plattform für unvergessliche Kundenerlebnisse sein.“ Und die gebe es reichlich, denn die Kunden und Partner der DC seien Vollprofis, die immer wieder aufregende Events kreieren: „Ich denke da nur an den Cosplayball bei der Dokomi, der immer etwas ganz Besonderes ist.“ Nicht zuletzt wolle man die Besucher mit professioneller Arbeit dazu animieren, wiederzukommen.

Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt, denn Besucher bringen Geld für Hotellerie, Gastronomie und Handel – ob sie sich nun bei einer Manga-Show amüsieren oder einen wissenschaftlichen Kongress besuchen. Kofidou nennt als Beispiel eine Veranstaltung der European Association of Nuclear Medicine, die mehr als 6000 Experten für fünf Tage nach Düsseldorf brachte. „Da lag sogar ein Wochenende dazwischen, so dass viele auch ihre Partner mitgebracht haben.“ Zusätzliche Attraktivität für die Vermarktung des Geländes dürfte die neue Halle 1 bringen. „Durch die säulenfreien Flächen kann man dort nahezu alles umsetzen“, sagt Kofidou. Und freut sich schon auf die Events, die man nach der Fertigstellung wohl auch auf die schicke überdachte Plaza der Halle bringen kann.

Die Techniker der DC stehen als Helfer für die Veranstalter zur Verfügung und sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft; ohne Zwischenfälle: „Das Thema Sicherheit steht im Mittelpunkt – beginnend mit der Frage, wie die Menschen durch die Tore zu uns kommen“, sagt Kofidou. Mit der Uni Wuppertal kooperiert die DC bei einem Projekt zum Thema Crowd Management, also dem Umgang mit Menschenmengen. Veranstaltungstechniker Björn Fritze und seine Kollegen kümmern sich für die Kunden auch um Themen wie Stromversorgung und Datenleitungen, erstellen Pläne. Manchmal innerhalb von Tagen und Wochen, Mammut-Ereignisse wie der Jugendtag der Neuapostolischen Kirche erfordern aber auch mal jahrelange Planung. „Wenn 35.000 Menschen hier übernachten, dann ist das ein ganz anderer Aufwand.“ Die eigens aufgestellten Duschcontainer, berichtet Fritze, hätten bestens funktioniert. „Und Föhn-Container hatten wir auch.“

Beim Europa-Jugendtag der Neuapostolischen Kirche übernachteten die Besucher in den Messehallen. Foto: Hans-Juergen Bauer/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Technik: Maschine „Elise“ fährt die in Halle 6 in den Wänden versteckten Tribünen aus. Foto: Düsseldorf Congress