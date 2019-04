Interview Gerd Röper und Peter Röper : Messe Düsseldorf: IT-Fachkräfte sind heute viel schwerer zu finden

Peter Röper (l.) und sein Vater Gerd stehen im Herzen der Messe-IT. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der erste IT-Chef der Messe und der aktuelle sind Vater und Sohn. Sie sprechen über die große Dynamik ihres Arbeitsfeldes und die unterschiedlichen Herausforderungen ihrer jeweiligen Zeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Seit 1969 hat die Messe eine IT-Abteilung – auch wenn man damals noch von Elektronischer Datenverarbeitung (EDV) sprach. In der Anfangszeit ging es vor allem um die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Heute sind Computer und Internet aus allen Bereichen des Messe-Geschäftes nicht mehr wegzudenken. Der Chef des Ganzen ist seit 2015 Peter Röper – er kennt die Messe aber schon viel länger, denn als Jugendlicher ließ ihn der erste Leiter der Abteilung als Aushilfe arbeiten – sein Vater Gerd Röper.

Sie haben 1969 bei der Messe-EDV begonnen, obwohl es dort damals noch gar keinen Rechner gab. Wie haben Sie Ihre Arbeit überhaupt angefangen?

Zur Person Gerd Röper Der 83-jährige ist gebürtiger Düsseldorfer, ist verheiratet und hat drei Kinder und acht Enkel. Er leitete die Messe-IT bis 1994 und lebt heute in Monheim. Peter Röper (52) ist ebenfalls in Düsseldorf geboren und lebt heute mit seiner Familie in Langenfeld. Seine beiden Kinder (Tochter und Sohn) bringt er gerade „auf den Weg der Informatikberufe“.

Gerd Röper Der Rechner war immerhin bestellt und wurde in der ersten Septemberhälfte geliefert. Ich war zu Beginn auch Einzelkämpfer und musste im Grunde alles selbst machen. Organisation, Systemanalyse, Programmierung, auch Operating und teilweise Datenerfassung. Ich hatte eine Datenerfasserin, die mich unterstützt hat – aber wenn Not am Mann war, traf es mich selbst. Ich hatte oft lange Arbeitstage – aber es hat Spaß gemacht.

Und Sie konnten selbst Schwerpunkte setzen...

Gerd Röper Ja, ich hatte 15 Jahre Berufserfahrung in diesem Feld. Hier haben wir mit kaufmännischen Anwendungen angefangen, Gehaltsabrechnungen, Buchhaltung, Anschriften-Service – und alles mit Lochkarten. Das war auch eine physische Herausforderung, denn so ein Karton mit 2000 Lochkarten wog fünf Kilo. Wenn Sie eine Arbeit mit 60.000 Lochkarten hatten, waren das 30 Kartons, also 150 Kilo. Wenn sie die nach zehn Stellen sortieren mussten, mussten sie 20 Mal anpacken – da hatten Sie dann drei Tonnen bewegt.

Peter Röper Man brauchte jedenfalls kein Fitness-Studio.

Ihr Vater hat alleine angefangen, wie groß ist die Abteilung heute?

Peter Röper Wir sind 37 Mitarbeiter inklusive unserer zwei Auszubildenden. Und wir wachsen weiter. Wenn man sich anschaut, welche Prozessvielfalt wir heute abdecken und welches Spektrum an Leistungen, ist das auch notwendig. Wir machen auch nicht nur IT im klassischen Sinne, wir sind hier im Unternehmen auch für die Telefonanlage zuständig, für die Mobilfunkgeräte und -Verträge, und wir sind für das Zutrittssystem zum Messegelände verantwortlich. Da kommt also noch deutlich etwas dazu.

Vermutlich sind auch mehr und mehr Dinge umgestellt worden, je etablierter Ihre Arbeit war...

Peter Röper Man kann sagen, dass jede Fachabteilung irgendwann gekommen ist und gesagt hat: Ich möchte für meinen Hauptprozess gerne IT-Unterstützung haben. So sind im Laufe der Zeit 70 Anwendungssysteme entstanden, natürlich neben den Standardprogrammen wie Word und Excel. Für jede Abteilung gibt es ein Spezial-System nach den jeweiligen Bedürfnissen.

Gerd Röper Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen hatte ich damals schnell im Griff, ein entsprechendes Programm hatte ich vorher schon einmal geschrieben und musste es damals nur auf die Anlage anpassen. Später kamen dann Überweisungsträger dazu, und das Feld der Anschriften-Bearbeitung.

Eine Messe-Gesellschaft würde man nicht als Inbegriff des digitalen Fortschritts vermuten. Hatten Sie jemals das Gefühl, mit Ihrer Abteilung hintendran zu sein?

Gerd Röper Ich würde sagen, dass wir in unserem Bereich führend waren. Ich wüsste keine Messegesellschaft in Europa, die vor uns einen eigenen Großrechner hatte. Wir haben dann irgendwann beispielsweise auch angefangen, Auswertungen von Besucherumfragen zu machen – die Programme habe ich selbst entwickelt, die gab es nicht.

Peter Röper Was die Abdeckung der Prozesse angeht, sind wir heute auch bei nahezu 100 Prozent. Natürlich gibt es heute ständig neue Angebote von Technologien, und wir müssen uns jedes Mal fragen: Brauchen wir das? Können wir das tatsächlich gewinnbringend einsetzen? Viele Dinge sind für eine Messe da eben nicht unbedingt relevant – innerhalb unserer Branche sehe ich uns aber hervorragend aufgestellt. Eines hat sich gegenüber der Zeit meines Vaters geändert: Während früher kaum ein Mitarbeiter einen PC zuhause hatte, kommen viele Kollegen heute mit Knowhow zu Smartphones und mobilen Geräten hier an und haben klare Erwartungen daran, was dann auch in der Firma gehen muss. Da müssen wir manchmal bremsen, weil es auch im kompletten Unternehmenskontext funktionieren muss. Die Treiber kommen oft aus dem privaten Umfeld.

Gerd Röper Das war früher tatsächlich anders. Da mussten wir von EDV-Seite die Dinge anpacken, und wir haben auch die Ideen dafür gebracht.

War es manchmal schwierig, die Kollegen für solche neuen Ideen zu begeistern?

Gerd Röper Wir hatten die Unterstützung der Geschäftsführung, das hat natürlich geholfen. Insgesamt haben wir aber auch keine großen Widerstände gehabt.

Peter Röper Ein Vorteil damals war sicherlich, dass die Mitarbeiter durch Veränderungen meist schnell einen Nutzen gespürt haben, eine Erleichterung der eigenen Arbeit. Heute ist es durch die komplexeren Zusammenhänge so, dass der Nutzen manchmal nicht bei dem entsteht, der von einer Änderung betroffen ist, sondern an einer anderen Stelle. Das ist natürlich schwieriger, den Menschen zu vermitteln. Insgesamt profitiert das Unternehmen davon, aber beim einzelnen braucht es Überzeugungsarbeit.

Gerd Röper Da hatten wir bessere Argumente, viele Abteilungen waren dankbar, wenn sie plötzlich alles über EDV machen konnten. Die mussten nicht mehr stundenlang sortieren. Beispielsweise Eintrittskarten-Gutscheine, die irgendwann dem Aussteller in Rechnung gestellt werden mussten. Das dauerte nach der Drupa gerne mal drei, vier Monate, das zu sortieren – als wir das übernommen hatten, dauerte es nach Messe-Ende noch drei oder vier Tage.

Wo haben Sie ihre Mitarbeiter gefunden – gab es damals schon genug Experten?

Gerd Röper Über die Personalabteilung, was damals tatsächlich kein Problem war. Es gab das damals zwar nicht als Ausbildungsberuf, aber man konnte Leute mit Programmiererfahrung finden. Oder es waren Leute mit kaufmännischer Ausbildung, die zu einem Lehrgang geschickt wurden – nach drei Wochen konnte der programmieren. Ein gewisses Talent musste man allerdings mitbringen.

Peter Röper Wir merken den Fachkräftemangel in unserem Feld inzwischen deutlich. Wenn es eine Stelle zu besetzen gibt, dauert das manchmal sechs bis neun Monate – der Markt ist leer. Wir bekommen einige Bewerbungen aus dem Ausland, aber je nach Stelle ist das nicht so einfach. Als Mittelständler arbeiten wir insgesamt noch viel mit Deutsch als Projektsprache, da sind die entsprechenden Sprachkenntnisse notwendig.

Waren Sie zu Hause auch Vorreiter in Sachen Technik?

Peter Röper Ich bin durch meinen Vater schon früh mit solchen Themen in Berührung gekommen – schon allein, dass wir auch von zuhause gearbeitet haben mittels Datenfernübertragung. Das war für mich als Jugendlicher eine tolle Sache. Ich habe mir auch als Jugendlicher immer schon Lehrgangsunterlagen meines Vaters zu Computersprachen angesehen. Und irgendwann kam mein Vater mit einem der ersten PCs nach Hause und den Hallenplänen der Messe und sagte, ich solle jetzt mal sehen, ob man diese mit der allerersten Version eines CAD-Systems umsetzen kann.

Welche Rolle spielt der Datenschutz?

Gerd Röper (lacht) Das war im Grunde gar kein Thema, anfangs war sogar das Rechenzentrum für jeden offen. Die erste Datenschutzverordnung ist erst 1978 verabschiedet worden, danach war ich der erste Datenschutzbeauftragte. Wir hatten aber anfangs keine Verbindung des Systems nach außen, das war ja kein Problem. Einen Karton Lochkarten konnte nicht einfach jemand mitnehmen. Kritisch wurde es erst, als auf die Daten auch von außen zugegriffen werden konnte.

Peter Röper Wir nehmen das heute sehr ernst, nicht erst seit der Datenschutzgrundverordnung. Es geht einerseits darum, sich nach außen abzusichern – obwohl man gleichzeitig umfassend nach außen kommuniziert. Und es gilt auch intern dafür zu sorgen, dass nur Berechtigte auf Daten zugreifen können. Wir sind auch eher konservativ und speichern Daten fast nur bei uns oder bei Cloud-Partnern, die absolut wasserdichte Sicherheit bieten.

Was ist gerade die größte Herausforderung?

Peter Röper Neben dem Fachkräfte-Thema beschäftigt uns vor allem die digitale Transformation. Das ist eine Herausforderung für uns, weil es neben dem technischen vor allem ein kultureller Wandel ist. Die Menschen müssen in ihrer Arbeit agiler werden, und darin liegt die Herausforderung. Diese Sicht- und Denkweise muss der kompletten Belegschaft vermittelt werden. Und wir müssen den Mitarbeitern die Ängste davor nehmen.