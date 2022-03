Reaktion auf Einmarsch in der Ukraine : Messe Düsseldorf stellt Geschäft in Russland ein

Eine Halle der Messe Düsseldorf. Foto: Messe Düsseldorf / Constanze Tillmann

Düsseldorf Die Forderungen angesichts des russischen Einmarsches in der Ukraine wurden lauter, jetzt hat die Messe Düsseldorf reagiert. Die Stadttochter stellt ihre Geschäftstätigkeit in Russland bis auf Weiteres ein.

Als Konsequenz aus den beunruhigenden Ereignissen in der Ukraine habe der Aufsichtsrat der Messe Düsseldorf beschlossen, die Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe in Russland bis auf Weiteres einzustellen, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Das schließe auch die Aktivitäten der Tochtergesellschaft Messe Düsseldorf Moskau mit ein.

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Messe ist OB Stephan Keller (CDU). Er sagte: „Ganz Düsseldorf ist in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Nachdem wir bereits die Städtepartnerschaft zwischen Moskau und Düsseldorf auf Eis gelegt haben, ist es nur folgerichtig, dass auch die Messe Düsseldorf als Stadttochter ihre Aktivitäten in Russland vorerst einstellt.“

Messe-Chef Wolfram N. Diener sagte dazu: „Die aktuellen Ereignisse stehen im Widerspruch zum Auftrag und zu den Werten unseres Unternehmens, internationale Marktplätze für einen freien, grenzüberschreitenden, interkulturellen und wirtschaftlichen Austausch zu schaffen.“

Mit über 50 Prozent ist die Stadt an der Messe beteiligt, die wiederum eine hundertprozentige Tochter in Russland hat, die „Messe Düsseldorf Moskau“. Das Unternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern hatte erst Ende Januar 17.000 Besucher bei den Messen Interplastica und Upakovka in Moskau verzeichnet. Noch einige weitere Veranstaltungen hatten in diesem Jahr auf dem Plan gestanden.

(csr)