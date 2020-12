Corona-Krise in Düsseldorf : Messe Düsseldorf sagt bis April alles ab

Corona-Krise in Düsseldorf

Die Messe in Düsseldorf aus der Vogelperspektive. Foto: Messe Düsseldorf

Düsseldorf Drupa und Pro-Wein zählen zu den gecancelten Veranstaltungen. Die Boot wird auf April verschoben. Die Mitarbeiter der Messe gehen in noch größerer Zahl in Kurzarbeit.

Die Messe hat am Donnerstag einen Shutdown für das Unternehmen und eigene Veranstaltungen bis April bekannt gegeben. Abgesagt sind deshalb Tasc (19. bis 20. Februar.), Interpack und Components (25. Februar bis 3. März), Energy Storage Europe (16. bis 18. März), Euro-Cis (16. bis 18. März), Pro-Wein (19. bis 23. März) und Drupa (20. bis 28. April).

Interpack und Drupa waren auf diese Daten verschoben worden, da sie aufgrund der Pandemie nicht wie geplant in diesem Jahr stattfinden konnten. Hoffnung gibt es für die Boot. Der Termin vom 23. bis 31. Januar 2021 kann zwar nicht gehalten werden, die weltweit größte Wassersportmesse soll dann aber drei Monate später vom 17. bis 25. April nachgeholt werden. Die Entscheidungen seien „nach enger Rücksprache mit Ausstellern, Partnern und Verbänden“ gefallen, teilte die Messe mit. Die abgesagten Fachmessen soll es turnusgemäß erst wieder zu den nächsten geplanten Terminen geben.

Wolfram Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf: „Wir haben hart daran gearbeitet, für unsere Partner und Kunden, aber auch für die Stadt Düsseldorf und die Region, erfolgreiche Präsenzmessen unter größtmöglichem Gesundheitsschutz für alle Beteiligten zu veranstalten. Insbesondere aufgrund der Bund-Länder-Entscheidung vom 25. November, wonach Messen weiterhin nicht stattfinden können, ist die Entwicklung jedoch kaum absehbar.“ Jede Branche habe ihre individuelle Vorbereitungszeit und Frist für eine Messebeteiligung, die berücksichtigt werden müssten. So biete die Messe Düsseldorf ihren Kunden und Partnern größtmögliche Planungssicherheit für 2021 und verringere für sie bestmöglich etwaige wirtschaftliche Einbußen, sagt der Messechef weiter.

Diener ergänzt zudem, dass es auch mit Blick auf das eigene Unternehmen „um abgewogenes wirtschaftliches Handeln“ gehe: „Auch wenn wir als Messegesellschaft durch stets solides und nachhaltiges Wirtschaften in den vergangenen Jahren finanzielle Spielräume erarbeitet haben, so sind wir doch aktuell stark von der Pandemie getroffen. Daher liegt unserer Entscheidung natürlich auch eine Abwägung von Kosten und Nutzen zugrunde.“

Das hat auch Konsequenzen für die Mitarbeiter der Messe, die nun bis zum 31. März noch stärker in Kurzarbeit geschickt werden. In diesem Zeitraum bestehe eine reduzierte Erreichbarkeit. Diener betont: „Wir werden trotzdem alles tun, um auch in geringerer Besetzung für Fragen und Anliegen unserer Kunden und Partner da zu sein.“