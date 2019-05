Neubau : Messehalle 1 geht im September in Betrieb

Düsseldorf Ein Rundgang zeigt die Dimensionen des modernen Neubaus. Die erste Messe dort ist eine Gast-Veranstaltung, die Expoharm im September. Im Januar nutzt die beliebte Messe Boot erstmals die neue Halle.

Vier Monate vor der ersten Veranstaltung in der neuen Messehalle 1 laufen die Arbeiten in dem Neubau auf Hochtouren. Gearbeitet wird unter anderem noch an der aufwendigen Hallentechnik, und die großen Glasfenster des Foyers fehlen. Bei den Verantwortlichen steigt unterdessen die Vorfreude auf die Fertigstellung im Herbst. „Halle 1 ist für uns ein großes Projekt“, sagt Messe­chef Werner M. Dornscheidt. Rund 140 Millionen Euro kostet sie, und ist in seinen Augen „jeden Euro wert“: „Wir bauen für die Zukunft, damit Menschen weiterhin ihr Business auf unseren Messen in einer bestmöglichen Atmosphäre betreiben können.“