Neubau in Düsseldorf : Messehalle 1 geht im September in Betrieb

Messehalle 1 geht im September in Betrieb

Neubau in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Rundgang zeigt die Dimensionen des modernen Neubaus an der Messe Düsseldorf. Die erste Messe dort ist eine Gast-Veranstaltung, die Expoharm im September. Im Januar nutzt die beliebte Messe Boot erstmals die neue Halle.

Vier Monate vor der ersten Veranstaltung in der neuen Messehalle 1 laufen die Arbeiten in dem Neubau auf Hochtouren. Gearbeitet wird unter anderem noch an der aufwendigen Hallentechnik, und die großen Glasfenster des Foyers fehlen.