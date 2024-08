Boot und Caravan Salon in neuer Verantwortung Messe Düsseldorf stellt operatives Geschäft um

Zum 1. August ist Marius Berlemann als neuer operativer Geschäftsführer gestartet. Er übernehme in dieser Funktion die Verantwortung für die Boot, der weltweit größten Wassersportmesse, von Wolfram N. Diener, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, heißt es in der Mitteilung. Auch die Reisemobilmesse Caravan Salon falle von nun an in Berlemanns Verantwortlichkeit. Gleichzeitig werde die Drupa, die internationale Messe für Printtechnologie, beim Vorsitzenden Geschäftsführer Diener angesiedelt. Bislang fielen in dessen Geschäftsbereich bereits zahlreiche Industriemessen wie unter anderem die Wire und die Tube für die Draht-, Kabel- und Rohrindustrien sowie die internationale Verpackungsmesse Interpack. Im Februar 2025 soll in Düsseldorf zudem die Xponential Europe erstmalig stattfinden. Die europäische Edition der Xponential, der weltweit leitenden Messe für unbemannte Systeme und Robotik in den USA, fällt ebenfalls in Dieners Aufgabenbereich.