Corona-Krise in Düsseldorf : Messe Düsseldorf sagt bis April alles ab

Corona-Krise in Düsseldorf

Die Messe in Düsseldorf aus der Vogelperspektive. Foto: Messe Düsseldorf

Düsseldorf Drupa und Pro-Wein zählen zu den gecancelten Veranstaltungen. Die Boot wird auf April verschoben. Die Mitarbeiter der Messe gehen in noch größerer Zahl in Kurzarbeit.

Die Messe hat am Donnerstag einen Shutdown für das Unternehmen und eigene Veranstaltungen bis April bekannt gegeben. Abgesagt sind deshalb Tasc (19. bis 20. Februar.), Interpack und Components (25. Februar bis 3. März), Energy Storage Europe (16. bis 18. März), Euro-Cis (16. bis 18. März), Pro-Wein (19. bis 23. März) und Drupa (20. bis 28. April).

Interpack und Drupa waren auf diese Daten verschoben worden, da sie aufgrund der Pandemie nicht wie geplant in diesem Jahr stattfinden konnten. Hoffnung gibt es für die Boot. Der Termin vom 23. bis 31. Januar 2021 kann zwar nicht gehalten werden, die weltweit größte Wassersportmesse soll dann aber drei Monate später vom 17. bis 25. April nachgeholt werden. „Aufgrund zahlreicher Expertenaussagen gehen wir davon aus, dass sich die Lage mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die derzeitigen Maßnahmen in nahezu allen europäischen Ländern bis zum Frühjahr 2021 beruhigen wird“, sagt Wolfram Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf . Der Termin liege zudem passend vor der kommenden Wassersportsaison.

Die Entscheidungen seien „nach enger Rücksprache mit Ausstellern, Partnern und Verbänden“ gefallen, teilte die Messe mit. Die abgesagten Fachmessen soll es turnusgemäß erst wieder zu den nächsten geplanten Terminen geben. Bei der Druckmesse Drupa ist das zum Beispiel erst wieder vom 28. Mai bis 7. Juni 2024 der Fall. Der Glaube an die Zukunft der Messe ist offenbar gegeben: „Unsere Mitglieder melden uns, dass der Bedarf an Fachmessen, die ihr Geschäft vorantreiben, in hohem Maße weiter besteht. Der Wert und die Strahlkraft der Drupa sind ungebrochen“, betont der Geschäftsführer des Fachverbands Druck- und Papiertechnik des VDMA Markus Heering. Die Veranstalter planen auch deshalb eine „Virtual-Drupa“. Das Datum für die digitale Variante soll der 20. bis 23. April 2021 sein.