Olympische Spiele in Mailand und Los Angeles Messe Düsseldorf baut auch 2026 und 2028 Deutsche Häuser

In den vergangenen zwei Jahrzehnten dienten ganz unterschiedliche Orte als Heimat für das Team Deutschland und das Team Deutschland Paralympics. In Sydney wurde das Deutsche Haus im Balsam Pacific Building, einem Hersteller für Tartanbahnen, errichtet. Zu den Winterspielen 2002 in Salt Lake City gab es zwei Standorte: in einem Alumni House der University of Utah und in Park City in einem Raquet Club. Auch eine Schule (Athen 2004) und ein Hotel (Peking 2008) waren jeweils Schauplatz für Medaillenfeiern und Networking in sportlich-lockerer Atmosphäre.