Geschäfte laufen wie geschmiert Düsseldorf hat jetzt eine Messe für Schmierstoffe

Die Leitmesse der Schmierstoff-Industrie, die Lubricant Expo, findet nächstes Jahr erstmals in Düsseldorf statt. Die Fachbesucher-Messe sei bei ihren beiden jüngsten Ausgaben in Essen sehr erfolgreich gewesen und erheblich gewachsen, hieß es. Zuletzt wurden in Essen rund 4000 Branchenexperten erwartet. In Düsseldorf könne die Veranstaltung nun noch eine deutlich größere Ausstellungsfläche nutzen und damit höhere Besucherzahlen erreichen.