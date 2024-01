Große Veranstaltungen, gestiegener Gewinn Messe Düsseldorf erholt sich rasant von Pandemie-Folgen

Der Zuwachs ist auch deshalb relevant, weil die Messe Düsseldorf angesichts des Krieges in der Ukraine ihre Aktivitäten in Russland aufgegeben hatte – die bis dato wichtigste Auslandstochter. Zu der Entscheidung stehe man nach wie vor, so Eckhard Wienkamp: „So lange sich in Russland nichts ändert und von dort aus regelrecht unser Lebensmodell infrage gestellt wird, kann einem der gesunde Menschenverstand nichts anderes raten.“