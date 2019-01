Bilder von früher: So hat sich die Boot in 50 Jahren verändert

So hat sich die Boot in 50 Jahren verändert

Düsseldorf Yachten, Tauchausrüstungen und innovativer Trendsport in allen Hallen. Mit diesem Angebot zieht die Messe tausende Besucher an – und das tut sie bereits seit fünf Jahrzehnten.

34.000 Besucher strömten damals an sechs Messetagen in die eine Halle, die dafür vorgesehen war. Messechef Kurt Schoop hatte die Schau mit dem Bootsjournalisten Horst Schlichting organisiert, an der immerhin 116 Aussteller aus sieben Nationen teilnahmen. (Zum Vergleich: In diesem Jahr sind es 2000 Aussteller aus 73 Ländern.) Stetig wuchs die Messe von da an ihren heutigen Dimensionen entgegen: Im folgenden Jahr hatte sich die Zahl der Aussteller auf 183 erhöht, die Fläche sich sogar verdoppelt.