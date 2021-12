Corona-Schutz : Messe „boot“ im Januar wird abgesagt

Düsseldorf Die ersten Yachten waren bereits auf der Reise nach Düsseldorf. Ende Januar sollte die Boot stattfinden. Nun wird die Messe abgesagt. Grund ist die Sorge vor der Omikron-Welle.

Damit fällt die für Ende Januar geplante Wassersportmesse boot in Düsseldorf aus. „Ich begrüße es, dass das Land seine Coronaschutzverordnung in einigen Punkten konkretisiert hat“, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller. Sicherlich sei es bedauerlich, dass auch die Messe boot im Januar jetzt unter das Verbot fällt. „Ich war mir aber bereits im Vorfeld mit der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf einig, kein unvertretbares Risiko einzugehen und die boot notfalls abzusagen“, so Keller in einer ersten Stellungnahme.