Messe in Düsseldorf : Messe nennt Zeitplan für die Boot

Yachten wie diese müssten von Schiffskran „Big Willi“ wieder aus dem Rhein gehoben werden, wenn die Boot stattfinden kann. Foto: Messe Düsseldorf/C.Tillmann

Stockum Die Organisatoren haben das Programm für die Boot in Düsseldorf vorgestellt, obwohl offen ist, ob sie stattfinden kann. Nun steht fest, wann entschieden wird.

Die Messe hält trotz Lockdown Kurs auf die Boot 2021. Bei einer digitalen Pressekonferenz am Mittwoch sagte Boot-Chef Petros Michelidakis, dass man den Verlauf der Pandemie bis Ende November abwarten wolle, um dann Anfang Dezember eine Entscheidung zu treffen. Bis dahin bitte er die Aussteller um Geduld. Dann müsse allerdings eine mögliche Absage erfolgen, da viele Yachten auf die Reise nach Düsseldorf geschickt werden müssten, um rechtzeitig anzukommen.

Michelidakis verglich die aktuelle Lage mit einem Segeltörn im Sturm. Auch da könne es sinnvoll sein, den Kurs trotz unvorhersehbarer Wetterentwicklung zunächst einmal zu halten. Man werde nun von Woche zu Woche neu bewerten. Und er gestand zu, dass die Situation extrem herausfordernd sei. Aber als ein sehr erfahrener Segler wisse die Messe, was zu tun sei. Und sollten es die Umstände zulassen, sei klar: „Wir werden das Ziel erreichen. Das ist es, was Segler tun.“

Höchste Priorität werde in diesem Fall die Sicherheit haben. Das sei auch früher schon bei intensiven Checks der Stände so gewesen, jetzt käme ein neuer Aspekt hinzu. So würden allein 600 zusätzliche Mitarbeiter als Protection-Guides für die Umsetzung des Hygienekonzepts sorgen, das bereits beim Caravan-Salon funktioniert habe. Trotz Maske und Abstand könne man mit vollem Enthusiasmus dabei sein.

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Das ist die "boot" 2020 in Düsseldorf

Daran glauben laut Michelidakis auch viele Händler, da die Messe „gut gebucht“ sei. Bei seiner Vorstellung des Programms in den Hallen nannte er immer wieder zahlreiche Aussteller. Allerdings fehlen auf der Liste auch Namen wie Dragonfly, Oyster und X-Yachts. Insgesamt hofft die Boot auf 1500 Aussteller vom 23. bis 31. Januar in 17 Hallen. Zum Vergleich: In den Vorjahren waren es rund 2000.

Das Programm zum Ausprobieren ist nicht abgespeckt worden. So soll es wieder eine stehende Welle und ein erweitertes Becken für Surfer und Wing-Surfer (mit Flügel) geben. Auch Kajak-Fahren und Tauchgänge sollen angeboten werden.