Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Düsseldorf : Extra-Schichten für 18.000 Sprinter?

Blick ins Sprinter-Werk während des Pandemie-Betriebs: Für die Mitarbeiter ist jetzt zum Beispiel Mundschutz vorgeschrieben. Foto: Daimler AG – Product and Busin

Düsseldorf Die Werksleitung des Mercedes-Werks in Düsseldorf-Derendorf will die coronabedingte Pause aufholen. Denkbar sind Samstagsschichten. Das Sicherheitskonzept umfasst 122 Punkte. Desinfektionsmittel stellt das Werk jetzt selber her.