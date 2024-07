400 Beschäftigte in Düsseldorf Verkauf der Niederlassungen – diese Abfindung zahlt Mercedes seinen Mitarbeitern

25 Niederlassungen betreibt Mercedes in Deutschland, dazu zählen 80 Betriebe. Düsseldorf gehört zur Niederlassung Rhein-Ruhr. In der Landeshauptstadt arbeiten etwa 400 Menschen für die Niederlassung – im Autohaus an der Mercedesstraße, in der Werkstatt an der Schloßstraße und bei der Auslieferung an der Karl-Geusen-Straße.