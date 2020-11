Mercedes-Benz in Düsseldorf : Sprinter-Werk bekommt einen neuen Chef

Düsseldorf Michael Hellmann übernimmt zum 1. Januar die Standort- und Produktionsleitung des Mercedes-Benz-Werkes Düsseldorf. Er tritt die Nachfolge von Armin Willy an, der das Unternehmen nach mehr als 20 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Als Standortverantwortlicher des Werks in Düsseldorf wird Hellmann für den operativen Betrieb zuständig sein. Gleichzeitig ist er Repräsentant vor Ort und damit das Gesicht des Unternehmens in der Region. In seiner neuen Funktion soll er die weitere Entwicklung am Standort vorantreiben.