Auto auf Mutti angemeldet : 305-km/h-Raser möchte seinen Führerschein zurück

Der Angeklagte habe, so sein Verteidiger Tim Geißler, bei keiner der drei vorgeworfenen Taten am Steuer gesessen. Foto: wuk

Düsseldorf Auf einem Abschnitt der Autobahn 3, wo 120 erlaubt war, soll der Fahrer eines AMG-Mercedes mehr als 300 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Darüber hinaus nahm er offenbar an Rennen am Uni-Tunnel in Wersten teil. Seinen Führerschein möchte der 24-jährige, dessen Auto auf seine Mutter angemeldet ist, trotzdem gerne zurück.