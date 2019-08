Plätze in Düsseldorf : Grafenberger wollen den Staufenplatz nicht umbenennen

Die Düsseldorfer Jonges wollen, dass der Platz den Namen von Borussia Düsseldorf erhält. Nicht nur der Bürgerverein hält das für eine Schnapsidee.

Der Bürgerverein Grafenberg reagiert empört auf den Vorstoß der Düsseldorfer Jonges, den Staufenplatz in Borussia-Düsseldorf-Platz umzubenennen. Der Vorsitzende Reinhard Naujoks teilt in einem Brief an den Baas der Jonges, Wolfgang Rolshoven, sein Unverständnis über einen entsprechenden Antrag an die Stadt mit. Der Brief ist auch an Oberbürgermeister Thomas Geisel adressiert, der laut Rolshoven angetan sein soll von der Idee. Pikant: Auch Naujoks ist Mitglied der Jonges und habe Rolshoven gegenüber deutlich seine Bedenken mitgeteilt. Der Baas wiederum hatte geäußert, bei einer Umbenennung des Staufenplatzes sei wohl nicht mit Widerstand zu rechnen. Naujoks sei dagegen inzwischen schon von mehreren Seiten aufgefordert worden, gegen diese „Schnapsidee“ vorzugehen.