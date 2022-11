Menschen aus Düsseldorf Mit sieben Jahren ein Virtuose am Klavier

Toni Gu spielt gerne mit Lego. Das ist aber auch so ungefähr das Einzige, das bei dem Siebenjährigen für sein Alter normal ist. Denn Toni ist jetzt schon ein Virtuose am Klavier. Das bescheinigt ihm nicht nur seine Lehrerin Rhythmie Wong in der Musikschule „imusic“ am Flinger Broich, auch deren Leiter Nils Schönerstedt sagt: „Toni ist enorm weit für sein Alter, sein Anschlag ist der eines Fortgeschrittenen. Er verfügt über eine außergewöhnliche Technik, eine hohe Sensibilität für Stilistik, vor allem beeindruckt mich aber seine Leichtigkeit im Spiel, gerade bei schwierigen Stücken von Mozart.“