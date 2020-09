Mobilität in Düsseldorf : Melde-App für falsch geparkte E-Roller geplant

Mobilität in Düsseldorf

Ein E-Roller zum Leihen in Düsseldorf. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Auch Einzelhändler und Gastronomen sollen einen Aktionsplan für E-Scooter mit entwickeln. Ab sofort geht die Stadt aber auch selbst mit einer neuen Strategie gegen die Anbieter vor.

Die Stadt hat weitere Details vorgestellt, wie sie das Abstellen von E-Rollern zum Mieten besser regeln will. Aktuell plant sie zum Beispiel eine Melde-App für falsch geparkte E-Scooter. Heute lassen sich sich bereits falsch geparkte Autos über die App „Wegeheld“ ans Ordnungsamt melden. Außerdem soll ein Workshop mit Einzelhändlern und Gastronomen folgen, um mit ihnen zusammen einen „Altstadt-Aktionsplan“ zu entwickeln.

Ab sofort will die Stadt wie berichtet auch selbst gegen behindernd geparkte E-Roller vorgehen und sie auf Kosten der Verleiher einsammeln. Einige von ihnen haben derweil reagiert. Tier und Lime schicken nun zusätzliche Mitarbeiter los, die auf ihren Rundgängen den Straßenraum aufräumen sollen. Die Stadt begrüßte das am Dienstag und OB Thomas Geisel wertete das als Erfolg. „Es zeigt sich, dass wir im Umgang mit den E-Scooter-Verleihern auf dem richtigen Weg sind.“

Eine große Parkverbotszone jedenfalls würden die Anbieter gerne vermeiden. Sie kritisieren, dass E-Roller keine Ergänzung mehr zu Bus und Bahn sein könnten („letzte Meile“), wenn sie nur an wenigen festgelegten Stationen ausgeliehen und abgestellt werden dürften. Grundsätzlich begrüßen sie jedoch eigene Parkräume für die Roller an besonderen Hotspots, da die Erfahrungen aus anderen Städten zeigten, dass sich so ein besseres Parkverhalten einstellen würde.