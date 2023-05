Meisterfeier in Düsseldorf „Ihr seid das, was unsere Gesellschaft braucht“

Der offizielle Teil ist schon vorbei, da geht der Düsseldorfer Handwerkspräsident noch ein letztes Mal zum Rednerpult und entschuldigt sich bei NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). „Sorry“, sagt Andreas Ehlert. „Manche der Jungmeister haben mir in Gesprächen gesagt: Die Politik soll uns einfach in Ruhe lassen, wir wollen arbeiten – und kriegen alles hin, wenn der Rahmen stimmt.“ Dann darf die Zukunft des Handwerks aufstehen, ihre Meisterbriefe in Empfang nehmen und sich selbst feiern.