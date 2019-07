Kommentar : Alternative statt simplem Verbot

Meinung Düsseldorf Ein schlichtes Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk wird nichts nutzen, meint unsere Autorin.

Als am Neujahrsmorgen 2017 ein befreites Aufatmen durch die Altstadt ging, lag das nicht daran, dass die Luft so viel klarer war als in den Jahren davor. Sondern daran, dass zum ersten Mal seit langem niemand fürchten musste, von quergeschossenen Raketen oder überdimensionierten Böllern verletzt zu werden. Dieses Verbot ist überraschend schnell akzeptiert worden, nicht zuletzt, weil es auf den Brennpunkt Altstadt begrenzt war.