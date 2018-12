Vor Abstimmung im Landtag: Mehrere tausend Menschen demonstrieren gegen NRW-Polizeigesetz

Düsseldorf Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Düsseldorf gegen das geplante Polizeigesetz NRW demonstriert. Die Straßensperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben.

Die Veranstalter fürchten nach Angaben von Sprechern weiterhin eine „massive Vorverlagerung polizeilicher Eingriffsschwellen“ und eine künftig mögliche „anlasslose Erweiterung polizeilicher Befugnisse“. Das geplante Gesetz werde der Polizei im bevölkerungsreichsten Bundesland künftig „so früh so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte von NRW ermöglichen“, warnte Michele Winkler vom Komitee. Nach wie vor lehne man die Pläne als Angriff auf die Freiheit und Grundrechte ab.

Die Demonstranten warfen der NRW-Landesregierung vor, mit den vorgelegten Änderungen am geplanten Gesetz nur „Augenwischerei“ zu betreiben. Die Demonstranten zogen am Samstag durch die Düsseldorfer City. In Sichtweite zum Landtag endete die Veranstaltung am Nachmittag.