Corona in Düsseldorf : Mehrere Impfaktionen in Gerresheim

Gerresheim wird den Impf-Turbo an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Bürgerstiftung Gerricus lädt am 15. Januar in das Stiftsgebäude von St. Margareta ein, Ärzte spenden dabei ihre Honorare. Auch in der evangelischen Kirche wird an vier Wochenenden im Januar geimpft.

Von Marc Ingel

„Zeit für’n Piks!“ Mit diesem Motto wirbt die Bürgerstiftung Gerricus für ihre Impfaktion am Samstag, 15. Januar, im Stiftsgebäude von St. Margareta, Gerricusstraße 12. Acht Ärzte, zwei Apotheker und zahlreiche Ehrenamtler stehen an diesem Samstag bereit, damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen können, um die Corona-Pandemie in Grenzen zu halten.

Besonders stolz ist Michael Brockerhoff, Vorsitzender der Bürgerstiftung Gerricus, dass sämtliche Akteure unentgeltlich an diesem Tag arbeiten. Den Betrag für jede einzelne Impfung (28 Euro und 36 Euro am Wochenende) spenden die Ärzte und Apotheker. Der Erlös der Impfhonorare kommt der Arbeit der Seniorenreferentin der Bürgerstiftung zugute.

Wer sich impfen lassen möchte, kann dies zwischen 9 und 11 Uhr sowie 15 und 17 Uhr tun, wenn er sich vorher unter kurzelinks.de/e44s anmeldet, Interessenten und Kurzentschlossene können auch in der Zeit von 11 bis 15 Uhr einfach vorbeikommen.

Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversichertenkarte und – sofern nicht Erstimpfer – der Nachweis über bisherige Covid-Impfungen und das Impfbuch. Mehr Infos und die Einverständniserklärung stehen als Download unter kurzelinks.de/e7oa parat. Geimpft oder geboostert wird ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen nach der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Ein Impfnachweis wird ausgestellt.

Außerdem sucht die Bürgerstiftung Gerricus für Samstag, 15. Januar, in der Zeit zwischen 8.30 und 17 Uhr noch Betreuer für die Impfbesucher und bei der Hilfe beim Ausfüllen von Formularen. Anmeldungen per E-Mail an vorstand@buergerstiftung-gerricus.de.