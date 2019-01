Familien in Düsseldorf: Stadt will bei Elterngeld schneller sein

Info

Elterngeld Gemeinsam stehen Mutter und Vater insgesamt 14 Monate zu, wenn sich beide beteiligen und Einkommen verlieren. Jeder Elternteil kann mindestens zwei und höchstens zwölf Monate beanspruchen.

Elterngeld Plus Es unterstützt Eltern, die in Teilzeit weiterarbeiten wollen. Diese können länger Elterngeld in Anspruch nehmen, dafür in geringerer Höhe.