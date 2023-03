Polizei sucht nach Ursachen Unfallhäufung an vier Düsseldorfer Großkreuzungen

Auf einigen großen Kreuzungen in der Landeshauptstadt hat es im vorigen Jahr bei weitem mehr Unfälle gegeben als zuvor. Gleich vier Knotenpunkte sind in den Top Ten der Unfallschwerpunkte aufgetaucht, die vorher weiter hinten in der Statistik rangierten. Die Polizei prüft noch, ob und wie sie auf diese Häufung reagiert. Es kann etwa zu vermehrten Geschwindigkeitskontrollen kommen. Weitere Konsequenzen können zudem in der Unfallkommission diskutiert werden, in der Verkehrsexperten von Stadt und Polizei zusammen tagen.