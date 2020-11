Verkehr in Düsseldorf : Mehr Sicherheit im Verkehr für Fußgänger

Gerresheim Der Abschlussworkshop der Fußverkehrs-Checks NRW 2020 brachte 30 konkrete Verbesserungsvorschläge für die Stadtteile Gerresheim, Lichtenbroich und Unterrath hervor.

Rund 30 Politiker und Verwaltungsangestellte haben am digitalen Abschlussworkshop der Fußverkehrs-Checks NRW 2020 teilgenommen. Sie diskutierten Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Fußgängern in Gerresheim, Lichtenbroich und Unterrath. Bei den Fußverkehrs-Checks wurden zunächst Anregungen und Hinweise von Bürgern gesammelt, auch eine Online-Beteiligung war möglich. Es folgten gemeinsame Begehungen in den Stadtteilen, an denen verschiedene Schwachstellen im Fußverkehr vor Ort diskutiert wurden.