Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit in Düsseldorf : Mehr Polizeikameras für die Altstadt

In der Altstadtwache laufen die Bilder aus den Beobachtungskameras ein. Polizeipräsident Norbert Wesseler (stehend) und Thorsten Fleiß, Leiter Polizei-Inspektion Mitte, schauen sich eine Aufzeichnung an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Künftig wird es auch am Grabbeplatz, in der Mertensgasse und am Marktplatz eine Videoüberwachung geben, die bei Bedarf aktiviert wird. Die Polizei will so die Bildung neuer Kriminalitätsschwerpunkte in der Düsseldorfer Altstadt verhindern.