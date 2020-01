Messe : Mehr Platz für Tauchen und Segeln bei der Messe Boot

Düsseldorf Die weltgrößte Wassersportmesse setzt in diesem Jahr auf eine neue Aufteilung der Hallen. Erwartet werden rund 240.000 Besucher.

Wichtig ist den Boot-Organisatoren überdies der nun in Halle 3 untergebrachte Einsteiger-Bereich der kleineren Boote bis zu zehn Metern Länge. „Wir sind weit davon entfernt, uns nur im Luxusbereich zu bewegen.“ Entsprechend gibt es in der Halle auch einen eigenen Informationsbereich („start boating“) mit vielen Tipps speziell für Einsteiger. In Halle 5 soll unter dem Begriff „Superboats“ all das gezeigt werden, was besonders schnell, innovativ oder elegant ist. Und in Halle 6 stehen traditionell die edlen Luxusyachten, die aus verschiedensten Teilen der Welt nach Düsseldorf gebracht worden sind. Dieses Jahr sind es so viele wie nie zuvor.