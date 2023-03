Shoppen in Düsseldorf Händler wollen mehr Einigkeit bei Sonntagsöffnung

Die Einzelhändler der Innenstadt wollen die kommenden verkaufsoffenen Sonntage besser gestalten als dies zuletzt der Fall war. Es soll intensiver für diese Sonderöffnungen in Düsseldorf und im Umland geworben werden. Darauf haben sich bei einer Zusammenkunft des Forums Stadtmarketing die Vertreter der Werbegemeinschaften mit Experten des Stadtmarketings und des Einzelhandelsverbandes geeinigt. Zudem hofft man auf eine breitere Beteiligung der Händler. Die erste Bewährungsprobe ist nah: Der nächste verkaufsoffene Sonntag steht zur Messe ProWein am 19. März an.