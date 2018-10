Mehr Geld vom Land für Sozialwohnungen

Düsseldorf Das Globalbudget für die Stadt Düsseldorf soll von 40 auf 60 Millionen Euro pro Jahr erhöht werden. Vor allem mehr Sozialwohnungen sollen mit den Zuschüssen finanziert werden.

Das Land NRW und Düsseldorf wollen sich in größerem Umfang als bisher für mehr preiswerten Wohnraum einsetzen. Die pauschale Zusage für Fördermittel wird in der neuen Zielvereinbarung für den Zeitraum 2018 bis 2022 nach Informationen unserer Redaktion auf jährlich 60 Millionen Euro erhöht. In der Vereinbarung für 2014 bis 2017 waren 40 Millionen Euro vereinbart gewesen. Erneut gibt es die Möglichkeit, wenn Mittel zur Verfügung stehen, mehr Zuschüsse zu erhalten. Dieses Jahr etwa hat es viele Voranmeldungen für Sozialwohnungen gegeben, und zwar in Höhe von fast 90 Millionen Euro, was bis zu 400 neue Sozialwohnungen bedeutet.