Ergebnis einer aktuellen Zählung Mehr als 700 obdachlose Menschen leben in Düsseldorf

Am Abend der Nachtzählung waren außerdem weitere 292 obdachlose Menschen in Krankenhäusern und Polizeigewahrsam oder übernachteten in Notschlafstellen. Damit kam die Zählung auf insgesamt 729 obdachlose Menschen in Düsseldorf. Diese Zahl entspricht einer Steigerung von fast 60 Prozent – und der bundesweiten Entwicklung.