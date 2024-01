Comtoise-Museum in Düsseldorf Was 500 antike Uhren über die Zeit verraten

Läuft man entlang der Wände seines Museums, erkennt man schrittweise Veränderungen in der Optik und Mechanik. Die ältesten Modelle haben Gussverzierungen, bei den neueren wurde Messing verwendet. Während im 18. Jahrhundert oft drei bourbonische Lilien die Rahmen der Uhren zierten, prägte man in der französischen Revolution die Jakobinermütze in die Umrahmung – das Symbol der Revolutionäre. An Uhren aus dem 19. Jahrhundert findet man viele goldene Umrahmungen, romantische oder auch geschichtliche Motive wie den Krieg. Bei den jüngeren Uhren sind immer mehr Blumen zu sehen, Ähren, Ornamente sowie Bauernmotive oder christliche Bilder. Und in der napoleonischen Zeit dominierten Prägungen und Figuren von Napoleon und dessen Ehefrau, Kaiserin Joséphine de Beauharnais.