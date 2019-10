Internationales Düsseldorf : Der größte Spieletreff in Düsseldorf

Düsseldorf Einmal im Monat kommen mehr als 50 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten im Institut für Internationale Kommunikation an der Eulerstraße zusammen, um sich gemeinsam bei Brettspielen zu amüsieren.

Er wollte nur spielen: Cem Ural, Leiter des Freizeitbereichs beim Institut für Internationale Kommunikation (IIK), kam vor einem Jahr auf die Idee, einen Brettspielabend in das Programm der Weiterbildungsinstitution aufzunehmen. „Jeder lernt am besten, wenn er spielt und mit Muttersprachlern in Kontakt kommt“, weiß Ural aus eigener Erfahrung. Denn er hat selbst vor vielen Jahren die Schulbank beim IIK gedrückt. Die Termine stellte er auf die Plattformen meetup.com und spontacts.com. Heute, 15 Spieltreffs später, sind die Brettspielabende beim IIK zumindest die größten in Düsseldorf. Ural vermutet sogar in ganz NRW. Und sie ziehen Spielbegeisterte jeden Alters an.