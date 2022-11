Große Trauerfeier : Mehr als 300 Trauergäste nahmen Abschied von Albert Eickhoff

Düsseldorf / Meerbusch Auch zahlreiche Prominente aus Politik und Modebranche würdigten am Freitag das Leben von Deutschlands wohl bekanntestem Modehändler.

Aus Berlin , Hamburg, München, aus den Beneluxländern und aus der Schweiz waren weit mehr als 300 Weggefährten, Freunde und Geschäftspartner gereist, um Abschied zu nehmen von Albert Eickhoff, der vergangene Woche im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Meererbusch gestorben war.

Während des Trauergottesdienstes in der Büdericher St. Mauritius-Kirche wurden von den engsten Freunden Georg Helg, Thomas Druyen und Patricia Riekel, von Schwiegersohn Stefan Asbrand-Eickhoff und den Enkeln Anna und Alexander noch einmal die zahlreichen Facetten im Leben von Deutschlands wohl bekanntestem und erfolgreichstem Modehändler aufgeblättert. Dazu zählten – getreu der Eickhoffchen Devise „Glück hat man nicht, Glück macht man“ – sein Fleiß, seine Disziplin, sein unternehmerisches Handeln („er ging Wege, die es noch nicht gab“), seine Vorliebe für alles Schöne und Luxuriöse, für Kunst und Kultur. Eickhoff war ein perfekter Gastgeber und er war ein Familienmensch. Dieses wie einen Schatz gehütete Fundament, seine Frau Brigitte, die Kinder, Enkel und Urenkel – darin waren sich die Redner einig – haben ihn durchs Leben getragen. So stilvoll und großzügig, wie er gelebt hat, hat Albert Eickhoff auch seine eigene Beerdigung mitgestaltet. „Bis zuletzt hat er die Regie geführt und jedes Detail festgelegt“, sagte Brigitte Eickhoff. 61 Jahre waren die beiden verheiratet, haben gemeinsam das über Deutschland hinaus bekannte Mode-Imperium erst in Lippstadt, dann an der Kö aufgebaut.