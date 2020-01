Messe in Düsseldorf : Boot: Mehr als 250.000 Besucher aus 106 Ländern

Eine Viertelmillion Besucher fanden den Weg zur größten Wassersportmesse der Welt nach Düsseldorf. Die Veranstalter sind nicht nur mit den Zahlen zufrieden.

(pes-) Mehr als 250.000 Gäste aus 106 Ländern haben die Wassersportmesse Boot in Düsseldorf besucht, rund 300 mehr als im Vorjahr. Beim internationalen Publikum stehen an der Spitze der Länderstatistik die Niederlande, Belgien und Großbritannien. Messechef Werner Dornscheidt betonte, die Zahlen zeigten, dass sich die Boot weit über ihren Messecharakter als Event etabliert habe. Boot-Direktor Petros Michelidakis hob die Innovationskraft der Branche hervor, die in diesem Jahr alternative Antriebe, Bootsbau aus nachwachsenden Rohstoffen und internationale Projekte für den Meeresschutz in den Fokus gestellt habe.