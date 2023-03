Aktion im Freizeitbad Mehr als 1000 Kinder kamen zum „Bällebad“ im Düsselstrand

Es war laut, sehr laut sogar. Die Musik aus der Anlage des DJs, das vergnügte Quietschen und Jauchzen aus mehreren Hundert Kinderkehlen wurde im Freizeitbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße auch durch nichts gedämpft. Genau danach haben sich Bianca Lederhofer und das Mitarbeiterteam der Bädergesellschaft vier Jahre lang gesehnt: „Wir haben das ‚Bällebad‘ 2019 erstmalig durchgeführt und es war ein voller Erfolg“, erläuterte Marketing-Mitarbeiterin Lederhofer. „Für 2020 hatten wir schon alles vorbereitet, doch dann kam Corona. So konnten wir also erst in 2023, nachdem die Corona-Schutzverordnungen ausgelaufen sind, erneut zum ‚Bällebad‘ einladen. Für uns war es zu lange zu ruhig.“