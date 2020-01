Kostenpflichtiger Inhalt: Engagement : Warum Mehmed König in Düsseldorf Stolpersteine putzt

Mehmed König putzt Stolpersteine auf dem Fürstenwall. Foto: Anne Orthen

Düsseldorf Mehmed König reinigt in seiner Freizeit regelmäßig Stolpersteine in Düsseldorf. Er will damit die Opfer der NS-Zeit ehren – auch weil er sich ihnen persönlich tief verbunden fühlt. Auch König selbst lernte in seiner Kindheit Vertreibung und Krieg kennen.