Finanzen in Meerbusch : Kämmerer erwartet Einbrüche bei Gewerbesteuer

Düsseldorf Corona hat Folgen für den städtischen Haushalt. Christian Volmerich beschreibt die finanzielle Situation als „nicht rosig“. Welche Folgen das haben könnte.

Wenn Kämmerer Christian Volmerich sein Mikrofon anschaltet, wird es immer ganz still im Sitzungssaal. Denn die Ratsmitglieder wissen, dass es nun um die Finanzen der Stadt geht. Und die sind während der Corona-Pandemie selbst in Meerbusch in Schieflage geraten. Besonders bei der Gewerbesteuer sind die Einbrüche drastisch. „Unser Ansatz für das Jahr liegt bei 35 Millionen Euro“, sagt Volmerich. „Die werden wir aber nur schwer erreichen. Denn wie es derzeit aussieht, erwarten wir nur knapp 27 Millionen Euro. Das sieht nicht rosig aus.“

Auch bei der Einkommensteuer sieht es schlecht aus, wenn auch nicht so schlimm wie bei der Gewerbesteuer. Für das erste Quartal 2021 erhält die Stadt Meerbusch einen Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 10,2 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Anteil für denselben Zeitraum noch bei knapp über elf Millionen Euro und somit rund 800.000 Euro höher. Etwa genauso hoch – knapp 800.000 Euro – ist die Summe an Elternbeiträgen, die die Stadt in den Monaten Februar bis Mai nicht erhalten hat, weil die Einrichtungen nur im Pandemiebetrieb geöffnet waren.