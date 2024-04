Mobilität in Meerbusch Wenig genutzte Buslinie SB 52 kommt auf den Prüfstand

Eingeführt wurde die Schnellbuslinie 52 im Januar 2018. Sie startet auf der rechten Rheinseite im Düsseldorfer Norden an der Haltestelle Nordpark/Aquazoo. Von dort aus überquert sie den Fluss auf der Flughafenbrücke, bedient Lank und endet schließlich am Bahnhof Osterath. Für die Strecke braucht der Bus gute 20 Minuten. Angestoßen worden war die Idee von der damaligen Kooperation aus CDU und Grünen im Meerbuscher Stadtrat, Rheinbahn und auch die Düsseldorfer Politik unterstützen das Projekt. Geplant war, dass der Bus vor allem zu den Stoßzeiten von Pendlern sowie Schülern genutzt werden sollte – so gehen viele Mädchen und Jungen aus Meerbuschs Norden etwa in Kaiserswerth zur Schule. So sollte auch der Autoverkehr auf der Flughafenbrücke vermindert werden. Die Verantwortlichen zeigten sich zum Start zuversichtlich, dass dieses neue Angebot gut angenommen werden würde.