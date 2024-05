Gesundheit in Meerbusch Was Corona mit dem Rücken macht

Die Corona-Pandemie ist zwar vor einem Jahr offiziell für beendet erklärt worden. Die Folgen sind aber noch jetzt spürbar. Und zwar nicht nur in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, sondern auch in gesundheitlicher. „Im Homeoffice wurden viele Beschäftigte schlecht betreut“, sagt Physiotherapeutin Lena Jansen. Die Arbeit sei häufig nur noch am nicht höhenverstellbaren Küchentisch erledigt worden, ohne guten Bürostuhl. „Das wirkt sich langfristig auf den Rücken aus.“