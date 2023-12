Advent in Meerbusch Rekord-Zahl an Ständen beim Nikolausmarkt

Obwohl der Lanker Nikolausmarkt zum Zeitpunkt des ersten Besuchs des Heiligen Mannes erst seit einer Stunde im Gange war, herrschte dort bereits ein reges Treiben. Die Leute schlenderten am Sonntag vom Marktplatz zum Alten Schulhof und wieder zurück, kauften an einem der rund 40 Stände etwas oder genossen das vielfältige kulinarische Angebot. Wieder einmal als Renner erwiesen sich die Tonnenbohnen mit Mettwurst, die der Heimatkreis Lank anbot. Der Eintopf aus Bohnen, Kartoffeln, Zwiebeln und Speck wird nach einem originalen Latumer Rezept zubereitet. Käse-Freunde kamen am Stand des Industrieclubs Lank auf ihre Kosten, wo geschmolzener Raclettekäse auf rustikalem Bauernbrot serviert wurde. Die Erlöse des Verkaufs gehen an die Initiative Schmetterling in Neuss, die sich seit mehr als 20 Jahren um Familien kümmert, in denen ein Kind lebensverkürzend erkrankt, schwer behindert oder gestorben ist.